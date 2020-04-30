Тбилиси, , 08:58 — REGNUM Характер экс-президента Грузии Михаила Саакашвили таков, что назначение его на любую должность закончится плохо. Так 29 апреля охарактеризовал бывшего грузинского лидера мэр Тбилиси Каха Каладзе в интервью телеканалу «112 Украина».

«Если Украина позволит ему быть назначенным на любую должность, высокую или низкую, это не имеет значения, в конечном итоге все очень плохо закончится. Таков его характер, он такой человек», — заявил Каладзе.

Он назвал Саакашвили «авантюристом» и «деспотом», который якобы пойдет на все ради абсолютной власти. Также мэр Тбилиси напомнил, что назначение осужденного по двум тяжелым уголовным преступлениям экс-президента на официальную должность на Украине, навредит ее отношениям с Грузией.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил о намерении назначить Саакашвили на должность вице-премьера по реформам. Рассмотрение его кандидатуры направили в Верховную раду, но потом отозвали, предположительно, из-за отсутствия поддержки этого назначения среди депутатов.

Официальные лица Грузии критично высказались в связи с предполагаемым назначением, а грузинский премьер-министр Георгий Гахария пригрозил отзывом посла из Киева.

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