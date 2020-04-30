Эрбиль, Ирак, , 08:27 — REGNUM Германия продолжит оказывать поддержку Иракскому Курдистану в военной сфере. Об этом 30 апреля говорится в заявлении министерства пешмерга курдской автономии.

Заявление представителей министерства было сделано по итогам встречи с военной делегацией из Германии, посетившей Эрбиль.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества в военной области, в частности, тренировку курдских подразделений немецкими специалистами.

Напомним, Германия входит в состав международной коалиции, сражающейся с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке. Немецкие подразделения воюют с террористами бок о бок с курдскими пешмерга.

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