Москва, , 08:18 — REGNUM Граждане России, которые также имеют гражданство другого государства или вид на жительство за рубежом смогут выезжать из РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Читайте также: В России продлили запрет на въезд иностранцев

Согласно документу, опубликованному на сайте российского правительства, покидать территорию Российской Федерации эта категория граждан сможет только однократно.

«Гражданам РФ, имеющим иное гражданство либо вид на жительство или иной действительный документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве, [разрешается] однократный выезд из России к месту постоянного проживания», — говорится в тексте распоряжения.

Кроме того, теперь в Россию разрешается въезд участникам госпрограммы по содействию добровольному возвращению на родину соотечественников, которые проживают за границей и членам их семей, а также гражданам, которые занимаются техобслуживанием импортного оборудования.

Также по теме: С 27 марта Россия прекращает авиасообщение со всеми странами

Как сообщало ИА REGNUM, с 27 марта в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами мира. Исключение составили рейсы для вывоза российских граждан из-за границы.

Добавим, что 29 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил ранее введённый на фоне пандемии запрет на въезд иностранных граждан на территорию РФ. Он будет действовать «до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена и эпидемиологическая ситуация не улучшится».