Вашингтон, , 08:14 — REGNUM США не вернутся к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана и не допустят продажи ему оружия после окончания действия эмбарго. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео заявил 29 апреля в эфире телеканала Fox News .

Отметив, что с октября 2020 года Иран, по условиям ядерной сделки, смог бы покупать обычные виды вооружения в любой стране, Помпео назвал задачу недопущения продажи ему оружия, как важнейшую.

По словам госсекретаря, США работает над этим с британскими и французскими партнерами и «надеются, что россияне и китайцы будут смотреть на это так же».

Помпео подчеркнул, что Вашингтон намерен прежде всего действовать по линии ООН и в сфере дипломатии, но при этом «речь не идёт о том, чтобы вернуться в СВПД».

Как сообщало ИА REGNUM, США намерены добиваться продления эмбарго ООН на продажу оружия Ирану.

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