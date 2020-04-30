Париж, , 08:12 — REGNUM Традиционная церемония, приуроченная ко Дню Ландыша 1 мая, состоится в эту пятницу на Елисейских Полях, передает BFM TV.

Несмотря на режим изоляции, президент Франции Эммануэль Макрон 1 мая проведёт традиционную церемонию в День Ландыша, но с участием не более десяти человек.

В этом году садоводы, у которых гектары полей цветов, напрасно просили правительство Франции открыть цветочные магазины 1 мая. Продажа букетиков ландышей на улице, допускаемая ежегодно, также запрещена.

В качестве утешения продавцы цветов получили возможность продавать букеты в других магазинах. Поэтому пекарни и супермаркеты получили возможность продавать ландыши на 1 мая. Флористы также могут продавать цветы удаленно.

Федерация садоводов из Нанта, которая объединяет производителей на окраине Нанта, где растет более 80% ландыша, продаваемого во Франции, уже оценило, что обычно продается более 70% веточек ландыша, но в этом году продажи значительно упадут.

Напомним, во Франции 1 мая отмечается День Ландыша. Продавать ландыши в этот день может любой желающий, а прибыль с продажи этих цветов не облагается налогом.