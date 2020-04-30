Вашингтон, , 08:16 — REGNUM Госдепартамент США осудил террористическую атаку в сирийском Африне, жертвами которой стали по меньшей мере 46 человек. Об этом 29 апреля сообщается в заявлении ведомства.

«Соединенные Штаты осуждают теракт, совершенный в Африне (Сирия), жертвами которого стали десятки людей на центральном рынке», — говорится в заявлении госдепартамента.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные нападения недопустимы ни с одной стороны. Дипломаты не стали обвинять какую-либо из сторон в теракте.

Напомним, террористический акт, жертвами которого стали по меньшей мере 46 человек, произошел в сирийском Африне 29 апреля, на территории оккупированной турецкими военными. Анкара поспешила обвинить в преступлении членов Рабочей партии Курдистана.

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