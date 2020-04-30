Багдад, , 08:06 — REGNUM Заместитель премьер-министра Иракского Курдистана Кубад Талабани провел переговоры с послом США в Ираке Мэтью Тьюллером, об этом 30 апреля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, стороны обсудили разногласия между Эрбилем и центральным правительством страны, в частности задержку финансирования, необходимого для выплаты зарплаты государственным служащим курдской автономии.

Предполагается, что делегация, возглавляемая Талабани, проведет переговоры с высокопоставленными чиновниками в Багдаде в надежде преодолеть сложившиеся противоречия.

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