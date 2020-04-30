Москва, , 07:46 — REGNUM Соединенным Штатам выгодна большая смертность от коронавируса для того, чтобы свалить всю вину и настроить свой народ против Китая как главного виновника всех бед, заявил политолог Дмитрий Куликов в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Оно должно быть больше Вьетнамской войны. Потому что все в Америке должны ненавидеть Китай за все жертвы, которые понесены по вине Китая, которые перекрыли Вьетнамскую войну. В 100 тыс. умерших американцев будет виноват Китай, иначе ты не создашь истерию, соразмерную маккартизму», — заявил Куликов.

По его словам, мир вернется в итоге к биполярной системе, которая неизбежна. И мы живем в преддверии новой Фултонской речи подобно той, что открыла эпоху Холодной войны в мировой истории, будучи произнесенный премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1946 году.

Напомним, что согласно актуальным данным, число погибших от коронавируса в США приблизились к 60 тыс. человек, перекрыв число жертв войны во Вьетнаме, если верить данным Университета Джона Хопкинса.