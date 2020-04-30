Варшава, , 07:45 — REGNUM В годовщину принудительного переселения украинцев из Польши на Украину в рамках операции «Висла» Союз украинцев в Польше (ZUwP) потребовал вернуть имущество депортированных. Об этом сообщает польский портал Kresy.pl.

Иван Шилов © ИА REGNUM

ZUwP выпустил специальное заявление, посвященное 73-й годовщине операции «Висла». В нем она названа «этнической чисткой». Говорится, что «после восстановления независимости Польши в 1989 году власти польского государства» лишь «частично исправили ошибки, нанесенные нашей общине во время депортации», однако «большинство требований, предъявляемых нашим сообществом, не были выполнены».

Поэтому Союз настаивает на принятии Сеймом Польши резолюции, определяющей операцию «Висла», как «не имеющее оправдания преступление коммунизма». Еще одно требование — «возвращение бывшим землевладельцам и их потомкам земельных владений, если возвращение окажется невозможным, тогда предоставление соответствующей компенсации».

Союз считает, что Институт национальной памяти Польши обязан «противодействовать кампании, направленной на историческое, моральное и юридическое оправдание депортации украинского населения в 1947 году и далее». ZUwP настаивает на «создании института украинской культуры в местах проживания общины», заявляя, что в настоящее время польские украинцы не имеют «реальной правовой возможности сохранить свою культурную и национальную самобытность».

Союз украинцев в Польше также требует «правовой защиты мест захоронения украинских жертв этнических чисток и солдат украинского вооруженного подполья». Как напоминает в этой связи Kresy. pl, то, что в кругах ZUwP называют украинским вооруженным подпольем, это организаторы геноцида поляков, в частности Украинская повстанческая армия (организация, деятельность которой запрещена в РФ).