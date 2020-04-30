Эрбиль, Ирак, , 07:48 — REGNUM Правительство Иракского Курдистана выразило протест в связи с ограничением финансирования региона федеральными властями Ирака. Об этом 29 апреля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, совет министров курдской автономии направил в Багдад письмо, в котором выражается несогласие с действиями центрального правительства, которые называются антиконституционными.

В результате сокращения финансирования, в бюджете курдской автономии не хватает средств на выплату заработных плат государственным служащим, в том числе и пешмерга, сражающимся с террористами.

Ранее премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани назвал факт сокращения финансирования автономии политическим давлением со стороны Багдада.

Напомним, согласно конституции Ирака, региональное курдское правительство обязуется поставлять нефть в распоряжение федерального правительства в обмен на финансирование.

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