Ульяновск, , 07:40 — REGNUM Ульяновская область заключила соглашения о взаимопомощи по борьбе с коронавирусом с шестью регионами Приволжского федерального округа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Документы предполагают медицинскую помощь соседним регионам в случае необходимости — в частности, по доставке и госпитализации пациентов с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией. В соглашениях учтены положения о приёме больных из соседних регионов, а также выезд бригад скорой помощи за пределы своей территории.

Ульяновская область договорилась о взаимопомощи с Саратовской, Пензенской, Самарской областями, Чувашией, Мордовией и Татарией.

Как сообщало ИА REGNUM, на 29 апреля в Ульяновской области официально подтверждено 379 случаев заражения коронавирусом, при этом ещё у 27 человек первичные тесты показали положительный результат. Четыре человека умерли, десять выздоровели. Для оказания медицинской помощи создано 615 коек.

По данным аппарата приволжского полпреда, в ПФО на 26 апреля оборудовано 19 293 койки, что на 10% больше плана.