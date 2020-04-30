Вильнюс, , 07:00 — REGNUM Известный литовский дипломат Антанас Валионис, который с 1994 года по ноябрь 2000 года был послом Литвы в Польше и с 2000 года по 2006 год являлся министром иностранных дел Литвы, считает, что польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS) проводит политику, которая способна привести к выходу Польши из Европейского союза. Об этом он заявил польской газете Rzeczpospolita.

Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Polexit стал бы плохим вариантом для Литвы, сообщил дипломат. Если Польша выйдет из ЕС, то Литва, а вместе с ней и другие прибалтийские республики, которые «восстанавливали независимость в течение трех десятилетий», оказались бы географически отрезанными от остальной части Евросоюза. География «в этой части мира имеет ключевое политическое значение».

Валионис также считает, что для его страны неблагоприятным окажется реализация «видения ЕС двух скоростей»: еврозоны с ее собственным солидным бюджетом и остальных. По его словам, «это один из вариантов, который рассматривала предыдущая Европейская комиссия, неизвестно, как нынешняя ЕК отнесется к нему. Проблема с Польшей, которая не находится в зоне евро и не хочет находиться в ней».

Еще большей проблемой станет выход Польши из ЕС, добавляет дипломат. Никто «не выбросит Польшу, у Брюсселя нет таких механизмов. Однако Европейский союз — это сообщество не только интересов, но и ценностей. И различия в подходах к ценностям могут привести к выходу поляков из ЕС. Насколько я знаю, новая Еврокомиссия намерена организовать дискуссию о будущем Евросоюза, что-то похожее на конвенцию 2002 — 2003 годов, которая подготовила проект Конституции для Европы. Тогда может появиться идея статьи об исключении из ЕС стран, нарушающих законодательство Евросоюза».