Улан-Удэ, , 06:59 — REGNUM Зампреда регионального парламента Бурятии Баира Жамбалова могут снять с поста уже 6 мая. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе бурятского отделения «Единой России», на ближайшей сессии Народного хурала будет создана комиссия по рассмотрению этого вопроса.

«Основанием для обращения фракции «Единая Россия» послужил факт непринятия Баиром Жамбаловым мер для оказания помощи лицу, находящемуся в состоянии, опасном для жизни и здоровья, 5 января на федеральной трассе возле села Батурино», — отметили в партии.

Кроме того, единороссы предложили полностью сократить должность вице-спикера в парламенте. По словам руководителя фракции ЕР Ларисы Крутиян, этот вопрос проработают до июньской сессии.

Напомним, на днях Баир Жамбалов, проходивший по делу о январском ДТП в качестве свидетеля, стал обвиняемым. Как сообщало ИА REGNUM, его обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем гибель человека, и оставлении его в опасности.

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