Нью-Йорк, США, , 06:00 — REGNUM Санитарные меры в США, введённые властями в связи с распространением коронавируса, нарушают права граждан, заявил 29 апреля американский предприниматель Илон Маск на телеконференции с инвесторами. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основатель компании Tesla, в частности, раскритиковал власти штата Калифорния, которые ввели принудительный режим самоизоляции.

«Я бы назвал это насильственным запиранием людей в их домах в нарушение их конституционных прав. Это мое мнение», — сказал Маск.

По его словам, такие подходы свидетельствуют об «ужасном и ошибочном попрании свобод людей», которые после пандемии окажутся без средств к существованию. И «говорить, что им нельзя выходить из дома, что их арестуют, если они это сделают, — это по-фашистски», — заявил он.

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