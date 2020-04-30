Вашингтон, , 05:49 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай устроил пандемию коронавируса нового типа, чтобы помешать ему избраться на второй срок, сообщает агентство Reuters.

«Китай готов пойти на все, чтобы я проиграл эти выборы… Они постоянно ведут себя так, будто они ни в чем не виноваты», — заявил он.

При этом Трамп пригрозил Китаю последствиями, если не будут раскрыты все обстоятельства пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп поручил американским спецслужбам выяснить, каким образом Китай в ВОЗ скрывали данные о коронавирусе. Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии данных по SARS-CoV-2.

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