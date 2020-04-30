Петропавловск-Камчатский, , 06:16 — REGNUM Политолог из Якутии Сергей Витте, комментируя назначение экс-председателя правительства республики Владимира Солодова врио губернатора Камчатки, выразил сожаление. По мнению эксперта, Солодов в Якутии не только ничем себя не проявил, но и навредил. А в трудную минуту и вовсе — сбежал.

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«Его назначение на Камчатку означает, что человек изначально приходил чисто потренироваться, ни во что особо он не вникал, да и не старался особо. Поэтому непонятны восторги по поводу его назначения на Камчатку. Солодов принимал крайне неудачные и провальные решения. Вспомним его постановление №202, которое потом отменили, второе решение по оптимизации больниц. При этом он пытался ввести людей в заблуждение, подменив слова «оптимизация и сокращение» на «упорядочивание». И впоследствии, несмотря на возмущение и негативную реакцию общественности, он продолжал сокращать больницы в Якутии. Всё это нам ещё аукнется в сегодняшнее, непростое время», — поделился мнением Сергей Витте с ИА Sakhada.

Витте не сомневается в том, что молодой председатель правительства вызывал симпатию у населения — он интеллигентен, умеет красиво говорить, умеет себя подать. Но за модной ширмой, по мнению политолога, нет ни опыта, ни знаний, как управлять регионом.

«Каждые выходные он отдыхал и развлекался, а его предшественники работали по 14−16 часов в сутки и 7 дней в неделю, без полноценных отпусков и с полной самоотдачей. Они умели оперативно принимать решения и реагировать на ситуации. Ничего этого у Солодова мы не увидели. По сути, мы увидели лишь мажора, который весело и интересно проводил время. Эдакий студент на стажировке. Он занимался только теми вопросами, которые ему самому были интересны. Остальную работу тянули зампреды. Но было много пиара и самопиара. Ему грамотно создавали имидж», — считает Сергей Витте.

Политолог назвал якутский период Солодова «попыткой искусственно нарастить опыт управления на уровне субъекта РФ». Он также отметил ещё одну особенность врио губернатора Камчатки: Солодов всегда сторонится кризисных ситуаций, исход которых непонятен, он выбирает для себя исключительно выигрышные позиции.

«В трудный момент он уехал из Якутии и прятался, видимо, в Москве, ожидая назначения. В тяжёлое для региона время он не возглавил комиссию по ЧС по коронавирусу. И вообще — его не было ни слышно, ни видно. Непрофессионально уходить в такую минуту. Политик может уходить только после преодоления сложной ситуации. Когда в парадную дверь Якутии постучалась пандемия, Солодов ушёл через чёрный ход», — сказал политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов был назначен врио губернатора Камчатки 3 апреля указом президента России. Ранее он занимал пост председателя правительства Якутии. Депутат Законодательного собрания Камчатского края Михаил Пучковский отметил, что Солодову явно не хватает самостоятельности и умения брать ответственность на себя. Камчатка стала чемпионом Дальнего Востока по ежесуточному приросту заражений коронавирусом.