Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Быть прозрачным и готовым к сотрудничеству по вопросам новой коронавирусной инфекции призвал Китай госсекретарь США Майкл Помпео, опубликовав сообщение в Twitter.

Глава госдепартамента США напомнил, что миссия руководимого им ведомства является «защита американцев от угроз по всему миру».

«Когда мы ищем информацию о происхождении COVID-19, мы призываем Китай быть прозрачным и готовым к сотрудничеству», — отметил Помпео.

При этом глава госдепа предостерег КНР от попыток дезинформации.

Напомним, впервые об инфекции, вызванной новой модификацией коронавируса, китайские врача заявили в декабре. Однако затем американские медики сообщали о зафиксированных на территории США смертях от нового коронавируса в сентябре 2019 года.