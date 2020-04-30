Вашингтон, , 05:37 — REGNUM Европейская инициатива по «сдерживанию» России является примером того, что США сократила в угоду строительства стены для борьбы с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. Об этом 29 апреля заявил журналистам председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит.

По словам Смита, имеющаяся у него информация о решении Минобороны США перенаправить часть денежных средств, указывает на то, что сокращению подвергнутся в первую очередь «пара проектов» военного ведомства США в Восточной Европе.

Смит подчеркнул, что стена на границе с Мексикой окажется «невероятно дорогостоящей», на строительство которой администрация планирует потратить от $20 млрд до $30 млрд, несмотря на имеющиеся доказательства невысокой эффективности этого барьера.

Глава комитета считает, что президент США Дональд Трамп, ранее обещавший, что за стену заплатит Мексика, нарушает собственное обещание, а стена, на которую приходится «воровать деньги у Пентагона» является «стеной тщеславия».

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме приветствовали возможное сокращение средств Пентагона на «сдерживание» России на фоне пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме приветствовали финансовое решение Пентагона