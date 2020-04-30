Приштина, , 11:04 — REGNUM Представители Демократической лиги Косово (ЛДК) 29 апреля сообщили о том, что в глава партии Иса Мустафа получил официальное письмо от президента Косово Хашима Тачи с запросом о выдвижении кандидата на пост премьер-министра из рядов ЛДК.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ответ на данное письмо Мустафа заверил президента в том, что его партия прилагает все усилия для формирования парламентского большинства и создания нового правительства, а также пообещал в ближайшее время предложить президенту кандидата на пост премьер-министра из рядов ЛДК.

Напомним, на заседании президиума ЛДК таким кандидатом был избран экономист Авдулла Хоти. На данный момент ЛДК заключила соглашения о коалиции с «Сербским списком» и Альянсом за будущее Косово. Также предполагается, что в состав правящей коалиции войдут две малые партии, возглавляемые большими тузами — «Альянс за новое Косово» Бехджета Пацолли и «Социал-демократическая инициатива» Фатмира Лимая.

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