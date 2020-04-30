Вашингтон, , 03:26 — REGNUM «Историей успеха» назвал принятые властями США меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции старший советник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер, сообщает CNN.

Менее чем через день после того, как число заболевших в США перевалило за миллион человек, комментируя действия американских властей, Кушнер заявил о том, что «федеральное правительство приняло вызов и это большая история успеха».

По мнению Кушнера, миллион инфицированных свидетельствует о высоком уровне тестирования. Согласно прогнозу советника президента, июнь будет переходным месяцем, а к июля США «снова раскачается».

Напомним, по последним данным в США зарегистрировано более 1 млн заболевших COVID-19, более 60 тысяч зараженных умерли.