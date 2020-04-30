Ашхабад, , 00:41 — REGNUM В Лебапской области Туркмении учащихся старших классов, достигших 18-летнего возраста, призовут на срочную службу в армию еще до окончания школы, передает «Азатлык».

По словам местных жителей, школьников и их родителей предупредили, что в этом году армейский призыв пройдет раньше обычного срока — в мае, а аттестаты о среднем образовании они смогут получить только после возвращения из армии.

В результате старшеклассники не только не смогут принять участие в торжественных церемониях по поводу окончания обучения в школе, но и сдать выпускные экзамены, которые должны начаться 7 июня.

Издание отмечает, что в последние несколько лет власти Туркмении практикуют призыв в армию старшеклассников до окончания школы для того, чтобы те не имели возможности уехать учиться за границу и таким способом избежать службы в вооруженных силах страны.