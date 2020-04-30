Триполи, , 00:28 — REGNUM Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара прекращает ведение боевых действий в Ливии, заявил официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари, передает телеканал Al Hadath.

«В ответ на призыв дружественных стран генеральное командование объявляет о прекращении всех боевых действий в одностороннем порядке», — заявил он.

Однако аль-Мисмари подчеркнул, что ЛНА будут жестко реагировать на попытки атаковать их позиции и на нарушения режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля ливийский маршал Халифа Хафтар объявил, что соглашение о создании в Ливии Правительства национального согласия он не считает действительным. Он объявил, что верховная власть в стране теперь переходит к ЛНА. Глава МИД России Сергей Лавров назвал этот шаг Хафтара попыткой «единолично решать, как жить ливийскому народу».

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции обвинили Хафтара в стремлении к военной диктатуре в Ливии