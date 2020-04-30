Приштина, 30 апреля 2020, 00:16 — REGNUM 29 апреля Европейская комиссия представила проект пакета помощи странам Западным Балканам.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пакет предполагает предоставление странам Западным Балканам финансовой помощи и кредитов от Европейского инвестиционного банка на сумму 3,3 миллиарда евро.
Согласно сообщению Еврокомиссии, целью данного пакета является немедленное удовлетворение нужд социальных систем и систем здравоохранения стран Западных Балкан, вызванных пандемией, а также восстановление экономик этих стран после кризиса, связанного с ограничительными мерами, направленными на предотвращение распространения инфекции.
В сообщении Еврокомиссии говорится о намерении в течение года представить также предложения по оказанию долгосрочной помощи странам региона.
Напомним, 6 мая состоится видео-конференция лидеров стран ЕС, в которой примут участие главы стран Западных Балкан.
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