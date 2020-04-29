Донецк, , 23:28 — REGNUM Обстрелу со стороны ВСУ подверглись 29 апреля районы Донецка, посёлка Еленовка и село Коминтерново в ДНР, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел украинские формирования начали в 17:43 мск и продолжали до 19:50 мск. ВСУ выпустили по ДНР 57 боеприпасов, в том числе девять мин калибром 82 и 120 мм.

Также ВСУ применили БМП-1 (33 выстрела), ручные и противотанковые гранатометы (ещё 15 боеприпасов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 28 апреля ВСУ 15 раз атаковали территорию ДНР.

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