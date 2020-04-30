Тегеран, , 09:54 — REGNUM 29 апреля президент президент Ирана Хасан Рухани призвал к осторожному возобновлению деятельности в стране при соблюдении протоколов по сдерживанию опасной пандемии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на заседании кабинета министров, Рухани отметил, что население играет ключевую роль в эффективности борьбы со смертельным вирусом. Он подчеркнул, что каждый человек должен заботиться о своей жизни, так как пока нет никаких специальных лекарств от этой болезни.

«Первоначально мы реализовали план социального дистанцировался, после чего был разработан план умного дистанцирования с целью сдерживания распространения вируса», — заявил иранский президент.

«Даже сегодня, когда речь заходит о разделении зон на белые, желтые и красные, это не означает, что в белых областях не нужно следовать директивам министерства здравоохранения», — сообщил Рухани. Он подчеркнул, что со временем желтые и красные участки станут белыми, то есть безопасными».