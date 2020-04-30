Тегеран, , 11:00 — REGNUM 29 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и президент Афганистана Ашраф Гани в телефонном разговоре рассмотрели процесс прекращения огня в Афганистане с целью достижения регионального консенсуса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В заявлении пресс-службы администрации президента Афганистана говорится, что обе стороны также обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и необходимость оказания помощи в решении проблем афганских беженцев в Иране.

Зариф подтвердил обязательства Ирана по обмену опытом с Афганистаном в борьбе с COVID-19. Глава МИД Ирана также выразил надежду, что в скорейшем будущем обеим странам удастся совместными усилиями победить пандемию.

Гани, в свою очередь, высоко оценил работу и усилия Зарифа по оказанию комплексной помощи Исламской Республике Афганистан, отметив, что министерство иностранных дел Афганистана будет следить за осуществлением соответствующих мер.