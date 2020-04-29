Приштина, , 23:27 — REGNUM Демократическая лига Косово (ЛДК) и Альянс за будущее Косово (ААК) 29 апреля подписали соглашение о формировании правящей коалиции, в котором прописаны условия сотрудничества между партиями в составе правительства.

Об этом заявил албанскому новостному агентству Telegrafi глава ААК и бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай после встречи с главой ЛДК Исой Мустафой и кандидатом на пост премьер-министра от этой партии Авдуллой Хоти.

В состав правительства, которое намерен сформировать Хоти, должны войти четыре представителя ААК, которые займут посты министров иностранных дел (Мелиза Харадинай), правосудия (Селим Селими), экономического развития (Блерим Кучи) и министра образования (Рама Лика).

В соглашении прописана устремленность обеих сторон работать над облегчением условий прохождения диалога между Сербией и Косово и подчеркнута недопустимость территориального обмена между Косово и Сербией.

Напомним, после вынесения вотума недоверия правительству Альбина Курти 25 марта 2020 года президент Косово Хашим Тачи в обход выборов передал мандат на формирование нового правительства Демократической лиге Косово, однако сделал это устно, что не дает Курти возможность оспорить конституционность данного шага в суде.

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