Москва, , 22:24 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане России, которые обладают видом на жительство в иной стране или двойным гражданством могут выезжать за рубеж.

В постановлении сказано, что выехать из России на время ограничительных мер из-за коронавируса можно будет ровно один раз. Чтобы выехать, граждане должны предоставить документы, подтверждающие право на постоянное проживание в иной стране.

В этом же постановлении Мишустин снял некоторые ограничения на въезд в Россию. Так, ограничения на въезд в страну снимаются для участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Также ограничения снимаются для тех, кто участвует в наладке и техническом обслуживании оборудования иностранного производства. И наконец въезд разрешается тем, кто внесен в специальной список, утвержденный Федеральной службой безопасности.