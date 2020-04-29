Сыктывкар, , 22:24 — REGNUM Самовыдвиженцы смогут принимать участие в выборах главы Коми. Соответствующие изменения в избирательное законодательство сегодня приняли депутаты Госсовета республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно изменениям, самовыдвиженец должен пройти процедуру сбора подписей, а именно: собрать в свою поддержку 6614 подписей избирателей, чтобы участвовать в голосовании (1% от общего количества избирателей, зарегистрированных на территории Коми).

Кроме того, Госсовет расширил возможности политических партий при выдвижении кандидатов — в списки по единому округу можно включать до пяти кандидатов, а не до трех, как то было раньше.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Коми состоятся в сентябре 2020 ода. О своих планах остаться у руля республиканской власти уже заявил врио главы Коми Владимир Уйба.