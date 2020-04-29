Скопье, , 23:27 — REGNUM Пресс-секретарь Европейской Комиссии Ана Писонеро в интервью для македонского новостного агентства AIM, опубликованном 29 апреля, заявила, что в ЕК рассчитывают представить план ведения переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС уже в июне.

По словам Писонеро, в настоящее время Комиссия ведет работу по составлению данного плана с момента принятия Европейским советом решения о начале переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в ЕС в марте 2020 года.

Согласно оптимистичному сценарию, после предоставления плана переговоров в июне 2020, то приблизительно к осени 2020 года он будет одобрен всеми странами-членами ЕС, после чего пройдет первая межправительственная конференция, и открытие первой главы переговоров состоится до конца этого года.

Ожидается, что после перехода председательства в ЕС к ФРГ Западные Балканы и расширение останутся на повестке дня ЕС.

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