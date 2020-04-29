Скопье, , 23:26 — REGNUM 29 апреля в министерстве здравоохранения Северной Македонии сообщили, что за последние сутки в результате обследований был выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом, а 38 пациентов были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались двое мужчин в возрасте 50 и 51 года, один из которых страдал от онкологии.

Всего в стране выявлено 1442 случаев заражения, 73 из которых завершились летальным исходом. 627 пациентов уже здоровы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Македонии выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом