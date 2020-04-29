Исламабад, , 21:57 — REGNUM Протест выразили власти Пакистана в связи с действиями Индии на линии контроля в Кашмире, сообщили 29 апреля в пакистанском МИД.

Протест выражен индийскому послу в Исламабаде, которому пакистанское ведомство предъявило нарушение Индией режима прекращения огня вдоль линии контроля.

В результате действия индийских военных 28 апреля, отметили в МИД Пакистана, были ранены две женщины. Вся эта ситуация является нарушением со стороны Индии соглашения о прекращении огня 2003 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 апреля пакистанские военные заявили, что индийские пограничники убили женщину и ранили ребёнка, открыв «неспровоцированный» огонь вдоль линии контроля.

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