Кишинёв, , 21:49 — REGNUM Депутат от Партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Василий Боля обратился в Высший совет магистратуры республики с требованием лишить мандатов трех судей Конституционного суда. Как передает ИА REGNUM, речь идет о Любови Шове, Николае Рошке и Домнике Маноле, которая возглавила КС после отстранения от поста председателя Владимира Цуркана, близкого социалистам.

Боля обвинил судей в нарушении клятвы судьи, политической ангажированности и других нарушениях. Он потребовал провести в отношении них дисциплинарное расследование и лишить мандатов.

Депутат-социалист считает, что председатель КС Домника Маноле действует по указанию лидера оппозиционной Платформы «Достоинство и правда» (DA) Андрея Нэстасе и компрометирует независимость Конституционного суда.

Судьи Конституционного суда (КС) Молдавии, напомним, проголосовали 23 апреля за смещение с поста председателя КС Владимира Цуркана — бывшего депутата-социалиста, близкого к президенту Игорю Додону. Вместо Цуркана на пост председателя Конституционного суда большинством голосов судей выбрали Домнику Маноле, в свое время выдвинутую в судьи КС нынешней молдавской оппозицией, когда она была в коалиции с социалистами.

На том же заседании, напомним, Конституционный суд Молдавии приостановил решение парламента о ратификации соглашения о предоставлении Россией кредита в 200 млн евро, что может спровоцировать острый экономический и политический кризис в стране. Президент Додон заявил, что если соглашение о кредите отменят, то уже в мае в Молдавии не смогут выплачивать зарплаты и пенсии.

Читайте ранее в этом сюжете: Вы не враги народа?: Додон пригрозил КС Молдавии из-за российского кредита