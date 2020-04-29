Кишинёв, , 21:40 — REGNUM «Если Конституционный суд Молдавии заблокирует действие кредитного соглашения с Россией, одобренного правительством, госбюджет придется уменьшить на 200 млн евро… Члены Конституционного суда же не враги своему народу», — заявил президент Молдавии Игорь Додон на брифинге в Кишиневе 29 апреля, передает ИА REGNUM.

Он добавил, что эти деньги планировали направить на строительство дорог, медицинскую систему, социальные выплаты и поддержку фермеров, и призвал всех к политической зрелости, в том числе оппозицию: «Думаю, и они хотят, чтобы в стране стали жить лучше».

Додон также призвал Конституционный суд не выполнять чьих-то указаний, не уточнив, кого имеет в виду. «Докажите, что вы руководствуетесь интересами граждан и государства», — добавил президент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавская оппозиция оспорила в Конституционном суде решение парламента от 23 марта о ратификации соглашения о предоставлении Москвой кредита в €200 млн. Деньги должны были частично перекрыть дефицит бюджета Молдавии на 2020 г.

КС принял решение приостановить действие парламентского решения. Он по требованию оппозиционеров проверяет соответствие этого соглашения конституции Молдавии.

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