Скопье, , 00:17 — REGNUM 29 мая был опубликован годовой отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ). Согласно данному отчету, Северная Македония находится на шестом месте по объемам расходов на вооружение среди стран балканского полуострова.

В 2019 году расходы страны на вооружение увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом и составили 151 миллион долларов.

При этом военные расходы Сербии в 2019 году увеличились на 43% и составили 1144 миллиона долларов.

Напомним, в январе 2019 года, после вступления в силу Преспанского соглашения между Грецией и Македонией о переименовании последней (в Северную Македонию), был принят протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО, однако ратификация протокола парламентами стран-членов Альянса растянулась почти на год и завершилась лишь в марте этого года.

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