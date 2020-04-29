Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Тяжёлая ситуация, вызванная пандемией, может отразиться на внешней политике Северной Кореи, заставить эту страну отказаться от ядерной программы, передаёт 29 апреля Fox News.

С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майк Помпео, пояснивший, что жители Северной Кореи могут оказаться в ситуации голода на фоне пандемии.

По его словам, эта беда «может оказать прямое воздействие» на достижение целей Вашингтона — «добиться денуклеаризации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил, что Вашингтон держит происходящее в Северной Корее в фокусе внимания.

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