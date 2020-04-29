Санкт-Петербург, , 21:04 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился о введении в городе с 30 апреля всеобщего масочного режима.

Люди в масках на Невском проспекте Дарья Драй © ИА REGNUM

Для этого внесены соответствующие изменения в постановление Смольного №121, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Согласно решению губернатора, жителям и гостям Северной столицы предписано использовать средства индивидуальной защиты на улицах города и в общественных местах.

Респираторы, маски и другие средств защиты будут необходимы во время посещения магазинов, аптек, при передвижении в общественном транспорте и такси.

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество к 29 апреля достигло 3726 случаев. Скончались 29 человек. Выздоровели 708 человек.

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