Кишинёв, , 20:43 — REGNUM Правительство Молдавии 29 апреля утвердило выделение 15 млн леев (около €766 тыс.) на проекты и мероприятия для «реинтеграции» Приднестровья на 2020 год. Как передает ИА REGNUM, речь идет о финансировании 42 различных мероприятий и проектов, в том числе инфраструктурных.

Заявленная цель финансирования проектов — «продвижение укрепления доверия между населением обоих берегов Днестра и реализация цели правительства Молдавии по реинтеграции страны».

Отметим, что под «реинтеграцией» в Молдавии понимают ликвидацию и поглощение Приднестровской Молдавской Республики, не территорию которой претендует Кишинев.