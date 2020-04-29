Петрозаводск, 29 апреля 2020, 20:52 — REGNUM Режим повышенной готовности в Карелии, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлен до 11 мая. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.
Как и в апреле, до 11 мая в Карелии будут закрыты торговые организации, за исключением аптек, магазинов продовольствия и товаров первой необходимости, автозаправочных станций. Продлён запрет на работу ресторанов и кафе, туристических объектов, салонов красоты, парикмахерских и бань.
«Исключение — «чистые» районы, которых у нас на сегодняшний день пять: Пудожский, Суоярвский, Муезерский, Калевальский и Беломорский. Там работа указанных объектов разрешается при условии соблюдения всех противоэпидемических мер», — пояснил Артур Парфенчиков.
Общественный транспорт в Карелии, кроме такси, по 10 мая включительно останется на приколе. Отменены все автобусные рейсы, приостановлено движение пригородных поездов.
«Сейчас очень важно не допустить подъема заболеваемости, удержаться на том уровне, который нам удается сохранить благодаря тому, что большинство жителей Карелии ведут себя ответственно», — подчеркнул глава республики на своей странице в соцсети.
По данным федерального оперативного штаба на среду, 29 апреля, в Карелии за всё время отмечено 63 случая заражения коронавирусом, семь человек выздоровели. По данным же главы республики, за прошлые сутки подтверждены еще три новых случая, общее число зараженных достигло 66 человек. Выздоровели 10 человек, в том числе трое за последние сутки.
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