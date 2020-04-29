Пекин, , 20:33 — REGNUM Китай призывает США со всей серьёзностью отнестись и предоставить конструктивный ответ на озабоченность международного сообщества деятельностью американских биологических лабораторий в ряде постсоветских республик, а также принять меры по защите жизни, здоровья и безопасности местного населения, сообщает 29 апреля Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

В заявлении дипломата подчёркивается, что эти лаборатории работают в интересах министерства обороны США и действуют в обстановке строгой секретности. В них проводятся исследования опасных инфекционных заболеваний, в том числе такие, которые запрещены на территории самих США.

При этом американская сторона попросту не обращает внимания на законные требования общественности этих стран закрыть лаборатории и перестать подвергать опасности жизнь местных жителей.

Гэн Шуан выразил надежду, что США все-таки прислушаются к голосу мировой общественности и остановят свои эксперименты, которые вызывают у неё законные опасения.