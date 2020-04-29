Москва, , 20:09 — REGNUM Российская государственная нефтедобывающая компания «Роснефть» намерена подать в суд на британскую телерадиокомпанию ВВС за клевету. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Напомним, что Русская служба ВВС распространила информацию о том, что «Роснефть» якобы участвует в создании нового центра исследований в области генетических технологий и генетического редактирования. Также утверждается, что курирует этот проект детский энокринолого Мария Воронцова, которую западные СМИ считают дочерью президента России Владимира Путина.

В «Роснефти» заявили, что распространенная Русской службой ВВС информация содержит в себе ни на чем на основанную ложь.

«Сообщение британской телерадиовещательной компании «ВВС» о создании при участии «Роснефти» генетического центра содержит в себе ни на чём не основанную ложь в отношении Компании и лиц, непричастных к данному проекту», — сказано в сообщении «Роснефти».

Подчеркивается, что «Роснефть» намерена обратиться в суд для опровержения ложной информации и признания сведений недостоверными и возмещения ущерба её репутации.