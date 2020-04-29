Вашингтон, , 19:37 — REGNUM Если в какой-то стране из-за COVID-19 умрёт гражданин США, задержанный незаконно, эта страна поплатится, сообщил 29 апреля американский госсекретарь Майк Помпео.

Законно или незаконно задержали гражданина, в этом случае будут решать в Вашингтоне. Правительство страны, где из-за задержания заразился коронавирусом и умер американец, будет «привлечено к ответственности».

Помпео «Все неправомерно задержанные американцы должны быть отпущены немедленно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США ведут информационную войну с рядом стран на фоне пандемии.