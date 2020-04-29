Новосибирск, , 19:37 — REGNUM Основная задача органов власти всех уровней в пожароопасный период — не допустить гибели людей и обеспечить надёжную защиту населённых пунктов от природных пожаров, заявил во время заседание межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, нельзя забывать и о сезонных угрозах — пожарах и паводках.

Согласно данным космического мониторинга, в третьей декаде апреля в среднем за сутки в Сибири наблюдалось около 900 термических точек, 79% из них — в пятикилометровой зоне от населённых пунктов, 69% — на землях сельскохозяйственного назначения и поселений. Наибольшее их количество зафиксировано в Новосибирской и Омской областях, Алтайском и Красноярском краях.

Причины всех пожаров — грубое нарушение правил пожарной безопасности.

«Можно сделать вывод, что проведённая органами местного самоуправления и старостами поселений подготовительно-профилактическая работа по прохождению пожароопасного периода оказалась не эффективна», — подчеркнул Меняйло.