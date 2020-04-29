Ташкент, , 19:32 — REGNUM «Учитывая, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в нашей стране постепенно стабилизируется, а также посоветовавшись со специалистами, мы пришли к выводу, что пришло время принять следующие шаги к поэтапному снятию карантина», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, проводя 29 апреля видеоселекторное совещание по вопросам гарантированного обеспечения населения продуктами питания основных видов и сохранению стабильных цен в условиях пандемии.

«С учетом положительной динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки, погодных условий и многочисленных обращений граждан, необходимо разрешить прогулки родителей с детьми только во внутренних дворах многоквартирных домов и прилегающих территориях. При этом требуется строгое соблюдение мер безопасности», сказал Мирзиёев.

Он указал, что в целях предотвращения потери поспевшей сельскохозяйственной продукции, а также в ответ на запросы населения следует разрешить осуществление межобластных и междугородних перевозок для доставки и продажи выращенной фермерами и дехканами плодоовощной и бахчевой продукции.

«К примеру, прежде в столицу и другие области большой объем сельскохозяйственной продукции доставлялся из Ферганской долины через перевал Камчик. Ныне этот путь закрыт. Или же Самаркандская область поставляла многие продукты в Республику Каракалпакстан, город Зарафшан и другие регионы. Сейчас эти пути перекрыты. В связи с этим комиссии по обеспечению продовольственной безопасности во главе с Генеральным прокурором поручается организовать систему круглосуточной доставки сельхозпродукции на места», поручил Мирзиёев.

Министерству внутренних дел поручено обеспечить встречу автотранспортных средств дехкан и фермерских хозяйств на межрегиональных постах и их организованное проследование к ярмаркам и торговым точкам, а Государственному налоговому комитету, Генеральной прокуратуре, Министерству внутренних дел ориентировать доставляемые для продажи сельскохозяйственной продукции на торговые площадки, ярмарки и рынки, исходя из запросов и потребности населения на местах.

«Принимая во внимание снижение динамики заражения среди населения, считаю целесообразным постепенно смягчить ограничения по использованию личного автотранспорта», указал президент.

В этой связи, Республиканской комиссии поручено ввести порядок, в соответствии с которым в регионах, в которых введены соответствующие ограничения, гражданам разрешается пользоваться личным транспортом с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 20:00 вечера.

При этом определено, что использование личного автотранспорта допускается в первую очередь для поездок граждан на работу, в медицинские учреждения и возвращение домой, в целях покупки потребительских товаров, лекарств и изделий медицинского назначения;

Граждане, имеющие специальные разрешения (стикеры) и оказывающие услуги доставки, могут пользоваться личным автотранспортом без каких-либо ограничений.

«Вместе с тем представляется возможным разрешить нашим уважаемым ученым, сотрудникам научно-исследовательских институтов, профессорам и преподавателям продолжить деятельность в своих лабораториях и кафедрах с соблюдением санитарно-гигиенических норм. Мы должны предоставить им возможность постепенно готовиться к организации дальнейшего научного и учебного процесса», сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что «по мере улучшения ситуации мы еще более уверенно продолжим работу по поэтапному смягчению карантинного режима после 10 мая».