Новосибирск, , 19:21 — REGNUM В Новосибирской области выросло число предприятий и организаций по производству и продаже медицинских и гигиенических масок. В региональном правительстве уверяют, ажиотажный спрос на маски ликвидирован. Ежедневно производится порядка 130 тысяч изделий.

В обладминистрации уточнили, что теперь купить маску можно в аптеках, киосках «Роспечати» или непосредственно у производителей.

Напомним, ранее в Новосибирской области был введён масочный режим в общественных местах.

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«Ношение масок в общественных местах — это необходимое условие в период предотвращения распространения коронавирусной инфекции, при этом нехватки таких изделий никто испытывать не должен, и ажиотажный спрос, который наблюдался при первых днях введения режима самоизоляции в стране, в настоящее время ликвидирован», — заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров.