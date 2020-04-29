Грозный, , 19:14 — REGNUM В День Победы в Чечне и Северной Осетии впервые состоятся воздушные парады. В них примут участие авиационные группы 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщили 29 апреля в пресс-службе округа.

В 10:00 в небо над Грозным и Владикавказом поднимутся военные вертолеты и самолеты, в том числе Ми-28НМ «Ночной охотник», транспортно-боевые Ми-35 и транспортно-штурмовые Ми-8АМТШ «Терминатор», а также штурмовики Су-25 «Грач». Всего в воздушных парадах примет участие 12 единиц авиатехники.

Тренировки перед авиапарадом уже начались. На аэродром в Моздоке прибыли летчики армейской и штурмовой авиации. Воздушных пролеты будут совершены над 13 городами воинской славы на Северном Кавказе и Юге России, а также в небе над столицей Армении — Ереваном.

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