Киев, , 19:12 — REGNUM Правительство Украины готово к переговорам с европейскими странами, которые выразят желание официально пригласить украинских рабочих на сезонные работы в ближайшее время.

Об этом вечером 29 апреля заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, передает корреспондент ИА REGNUM.

Шмыгаль отметил, что он донес соответствующую информацию послу Европейского Союза на Украине Матти Маасикасу и временному поверенному в делах США на Украине Кристине Квин.

Премьер отметил, что «координировать» эту работу будет правительственный офис по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Также он подчеркнул, что важной предпосылкой является легальное трудоустройство сроком от 3 месяцев с соблюдением всех социальных гарантий и условий труда украинцев.

По его словам, по состоянию на вечер 29 апреля в Киев поступило только одно официальные обращение относительно сезонных работников — из Финляндии.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же авиакомпания МАУ из-за запрета украинских властей отменила рейс с «заробичанами», направляющийся в Лондон. Как сообщила пресс служба МАУ, рейс отменили в последний момент из-за решения государственной авиационной службы. Отмена рейса вызвала целую волну гневных комментариев как от самих заробитчан, так и от политических экспертов. Накануне, 28 апреля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина как государство не будет помогать организовывать чартеры с украинскими работниками, потому что в условиях пандемии коронавируса это «нелогично».

Эксперты отмечают, что фактический запрет на выезд для заробитчан играет на руку украинским олигархам, уже снизившим зарплаты из-за переизбытка трудовых ресурсов.