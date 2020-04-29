Москва, , 19:07 — REGNUM Член Совфеда Владимир Джабаров предложил штрафовать граждан РФ, приехавших за границу, но не ставших на консульский учёт, передает корреспондент ИА REGNUM 29 апреля.

«Может быть, человека, который не встал вовремя на консульский учет, подвергать штрафу?» — сказал Джабаров в ходе совместного заседания двух комитетов Совфеда.

Вместе с тем, по официальным данным зарегистрировано около 1 млн граждан РФ за рубежом, однако, по различным оценкам по факту их насчитывается порядка 6 млн.

Вопрос о постановке на консульский учет остро встал в ходе оказания помощи гражданам РФ, оказавшимся за рубежом, на фоне пандемии коронавируса.