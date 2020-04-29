Москва, , 19:05 — REGNUM В США разработаны специальные планы на случай внезапной смерти лидера КНДР, военного переворота или крупного стихийного бедствия, считает руководитель отдела Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов. Об этом он заявил 29 апреля корреспонденту ИА REGNUM.

«Какие последствия для региона и для международной безопасности может иметь внезапная смерть лидера КНДР, это правильный вопрос. Но только его надо поставить немного иначе — из Северной Кореи угроз для внешнего мира исходить не будет, а вот наоборот, оппоненты КНДР и в США, и в Южной Корее ждут не дождутся каких-то форс-мажорных ситуаций в КНДР, — сказал Воронцов. — У них разработаны специальные планы на случай внезапной смерти вождя, военного переворота или крупного стихийного бедствия. Они хотят в условиях сумятицы не упустить момент и захватить Северную Корею, вмешаться, повторить немецкий вариант объединения через поглощение. Эти планы существуют, и их никто не отменял».

Как подчеркнул востоковед, цель Вашингтона — это ликвидация КНДР как политической системы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее американские и японские СМИ запустили слухи об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына.