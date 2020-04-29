Вильнюс, , 18:57 — REGNUM При строительстве газопровода GIPL в направлении Польши может быть рассмотрен вопрос экспорта газа в Белоруссию. Об этом 29 апреля заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

По его словам, Литва может рассмотреть вопрос о поставках газа в Белоруссию по схеме «своп» с участием России. При этом и официальный Минск должен проявить очевидную заинтересованность в диверсификации импорта нефти и газа.

В комментарии агентству BNS литовский чиновник отметил, что сейчас инфраструктура строящегося газопровода для связки литовского рынка с польским. Однако в теории её можно будет использовать для поставок газа в Белоруссию — поставки в состоянии обеспечить Клайпедский СПГ-терминал.

Советник министра Аурелия Верницкайте уточнила особенность схемы: Советник министра Аурелия Верницкайте уточнила особенность схемы: Белоруссия сможет закупать газ на Клайпедском терминале СПГ, оставляя его в Литве, а газ для Белоруссии без физических поставок на территорию прибалтийской республики может закупаться литовским партнёром в РФ.

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